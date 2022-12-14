外交官指出，歐洲聯盟國家今天同意給予波士尼亞-赫塞哥維納入盟「候選國地位」，讓這個局勢不穩定的巴爾幹半島國家踏上漫長的入盟之路。

法新社報導，俄羅斯攻打烏克蘭為停滯多年的歐洲聯盟東擴注入新活水。

歐盟擔心，如果想要加入歐盟的國家受挫，諸如俄羅斯和中國等其他強權的影響力可能往巴爾幹半島擴張。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）10月建議啟動波士尼亞-赫塞哥維納入盟程序後，成員國的歐洲事務部長在布魯塞爾集會，同意使其取得入盟候選國地位，歐盟領袖可望於15日高峰會中正式簽署。

波士尼亞-赫塞哥維納政治局勢長期引發疑慮，300萬人口自從30年前毀滅性戰爭以來，一直面臨民族分裂問題，至今仍區分為一個塞族實體和一個穆斯林-克羅西亞聯邦（Moslem-Croat Federation），但兩者間僅以權力微弱的中央政府機關維繫。

1995年的岱頓協定（Dayton Agreement）雖然終結1990年代波士尼亞內戰衝突，但是大體上無法提供政治進步的框架，造成該國行政體系功能失調。

歐洲聯盟執行委員會已經提出波士尼亞-赫塞哥維納必須先兌現14項改革優先事項，才能進入下一步正式展開入盟談判。

歐洲聯盟執委會負責睦鄰擴大事務執委瓦爾赫利（Oliver Varhelyi）告訴波士尼亞-赫塞哥維納，它現在處在進入歐盟的「關鍵時刻」。

歐盟曾經表示，在如今僵局下，塞族實體的波士尼亞塞裔共和國（Republika Srpska）阻撓國家機構運作，「幾乎癱瘓」改革進程。

塞族領袖呼籲與俄羅斯關係更密切，以及信奉民族主義的塞爾維亞人領袖多迪克（Milorad Dodik）曾經矢言，如果入盟意味波士尼亞更中央集權，將對推動入盟行動橫加阻撓，使得波士尼亞-赫塞哥維納蒙上陰影。

波士尼亞-赫塞哥維納將加入另外7國的行列，取得入盟候選國地位，這7國分別是土耳其、北馬其頓、蒙特內哥羅、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦和烏克蘭。

由於布魯塞爾會嚴格評估候選國的改革情況，入盟程序恐耗時數年。相關進程也可能陷入停頓，土耳其入盟案便是如此。

烏克蘭和摩爾多瓦是最新的入盟候選國，兩國於俄羅斯出兵烏克蘭4個月後的6月間取得此一地位。

科索沃也已宣布有意於年底前申請加入歐盟。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111214