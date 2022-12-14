英業達（2356）今天宣布與新漢（8234）及趨勢科技和微軟簽署了四方合作備忘錄！以揭示共同釋放5G具體價值和加速製造業數位轉型的強烈願景和意圖。此次合作也為英業達未來與所有生態系合作夥伴的整合開啟新頁。

四方合作為智慧工廠提供安全且端到端解決方案有著共同的願景。英業達的5G專網解決方案，加上新漢頂尖的AIoT（AI+IoT）I4.0跨界整合系統和解決方案，以及趨勢科技專為企業專用網路設計的多層式混合網路資安防護，並且整合微軟領先世界的HoloLens。共同為智慧製造客戶帶來無與倫比的好處，包括輕而易舉地驗證和實施，更快的上線時間，網路與端點的聯合防禦，和更低的整體擁有成本。

新漢董事長林茂昌表示：疫情趨緩後，無人化、少人化成為製造業新趨勢，對於智慧製造、自動化市場帶來支撐力道。憑藉過去打造10個技術里程碑與產品線，新漢成功由IPC硬體供應商轉型成為AIoT整體解決方案集團。很榮幸此次能夠攜手英業達、微軟與趨勢，建構完整智慧工廠解決方案，長期目標前進全球市場，共同建置由5G串聯的智慧工廠。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示：5G數位轉型需要正確的解決方案。身為具有超過30年產業經驗的資安廠商，我們相信企業在採用新一代5G通訊技術建置企業專網進行數位化的同時降低資安風險甚為重要。作為英業達5G Next Lab資安合作夥伴，未來也將持續與夥伴攜手並深耕5G企業資安市場，為製造、醫療、交通等5G智慧聯網應用提供最佳資安解決方案。