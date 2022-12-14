女股神伍德（Cathie Wood）的旗艦方舟創新基金今年暴跌逾6成，採行逢低買進策略的投資人也承受不住跌勢開始撤資，近期曾經一日失血近1.5億美元。

方舟創新ETF今年迄今累計重挫63％，反觀美股近月重拾成長動能，標普500指數自10月中以來揚升12％，讓今年累計跌幅縮減至16％。方舟創新ETF目前盤旋在近5年低點。

今年稍早美股一路下探，秉持逢低買進策略的投資人在開年的頭5個月，每月皆對方舟創新ETF注資，根據FactSet數據，資金淨流入達18.9億美元。

但自此之後市場熱情消退，接下來的半年有三個月出現淨流出，投資人贖回7,650萬美元。單單11月30日便失血1.46億美元，創下今年單日最大淨流出紀錄。

今年投資人紛紛避開成長股和其他投機資產，因為在高殖利率環境下，投資人有其他可獲利又低風險的選擇。此外，投資人也對押注未來、沒有獲利的企業失去興趣。

方舟創新ETF的三大持股為特斯拉、Zoom和Exact Sciences，伍德相信這些企業擁有改變世界的潛力。然而三檔股票今年表現慘澹，特斯拉與Zoom股價腰斬，沒有獲利的癌症篩檢和診斷工具公司Exact Sciences股價累跌42％。

伍德也看好比特幣前景，但比特幣較2021年11月的紀錄高點崩跌75％。

回顧2020年與2021年低利率時期，相似的投資標的為方舟創新ETF帶來可觀的報酬，2020年漲幅超過一倍。

雖然方舟旗艦基金表現令人失望，但伍德依然對方舟的投資策略深具信心，稱該基金犧牲短期獲利，成就爆炸性和高獲利的長期成長。

在華爾街降低風險性投資和為衰退做準備之時，伍德卻在近幾周加碼風險部位，敲進加密貨幣交易平台Coinbase股票和比特幣信託基金。

方舟旗艦基金11月增持93.1萬股Coinbase股票，價值約4,300萬美元，成為該公司第二大股東。Coinbase股價今年來累跌83％。