花蓮「幸福聖誕城」今晚正式點燈開幕，縣長徐榛蔚與縣府各局處長戴上聖誕老公公的紅色帽子，在今年寬約18米的主題裝置巨型方舟前獻唱「平安夜」，醞釀滿滿的聖誕氣息。（羅亦晽攝）

聖誕節將至，已辦理4年的花蓮「幸福聖誕城」今晚正式點燈開幕，吊掛在18米高聖誕樹上的夜光裝置，照亮整座公園，呈現溫暖小鎮氛圍，且3大主題市集將在21日至25日登場，其中「方舟市集」延續去年沉浸式體驗，以後疫情時代為概念，結合諾亞方舟故事，現場不僅擺放18米巨型方舟，內部還會展出百位孩童的繪畫創作，釀造全台最特別的聖誕慶典。

花蓮幸福聖誕城今晚正式點燈開幕，縣長徐榛蔚與縣府各局處長戴起聖誕老公公的紅色帽子，在現場獻唱「平安夜」，醞釀滿滿的聖誕氣息，且超高18米耶誕樹佇立在縣府前石雕公園，點亮整個街道，營造出溫暖的氛圍。

花蓮「幸福聖誕城」今晚正式點燈開幕，3大主題市集之一的方舟市集，延續去年沉浸式體驗，以後疫情時代為概念，結合諾亞方舟故事，於現場擺放寬18米巨型方舟，且內部還會展出百位孩童的繪畫創作。（羅亦晽攝）

花蓮幸福聖誕城今年延續過往傳統將舉辦市集，共有3大主題，包括「方舟市集」、「聖誕森遊會市集」與「胖卡市集」，上百位攤商21日至25日下午3時至晚間9時將齊聚一堂，屆時勢必吸引許多民眾逛街吃美食。

其中，「方舟市集」更延續去年沉浸式體驗，以諾亞方舟為主題，在現場放置寬約18米的巨型方舟裝置，並結合藝術展覽與戲劇表演，讓民眾親身體驗，沉浸在主題故事中，且縣府另邀請縣內百位孩童，以「動物」為主題進行繪畫創作，作品將放置巨型方舟內展出。

此外，縣府還搭配元宇宙熱潮，邀請台灣知名NFT項目「太空鱷魚AstroGator」，將孩童畫作數位後製，推出4000張節慶限定聖誕賀卡NFT「明日萌物團Tomorrow Animals Fleet」，21日至25日將在聖誕城現場空投，邀請民眾前往領取。

花蓮「幸福聖誕城」今晚在縣長徐榛蔚（中）的帶領下，正式點燈開幕。（羅亦晽攝）

縣府表示，幸福聖誕城今年以疫情後世界為概念，結合聖經諾亞方舟故事，將主題定為「幸福方舟，為愛啟程」，希望民眾在後疫情時代的歲末聖誕能與親朋好友歡聚，用愉悅幸福的心情，慶祝新世界的到來，展覽將一路展出至明年元旦。