帶動台灣籃壇颳起「魔獸」旋風的雲豹能源，台灣證券交易所將於12月21日召開有價證券上市審議委員會會議，審議該公司申請股票創新板上市案。

雲豹能源實收資本額11.27億元，主要業務為：再生能源服務開發、投資設置、維運管理一站式整合服務。

該公司2020、2021年稅前純益為2.16億元、2.49億元，每股稅後盈餘2.54元、2.30元；今年前3季稅前純益4.08億元，每股稅後盈餘2.33元。

證交所 21日審議雲豹能源股票創新板上市案
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