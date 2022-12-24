美中俄此刻正在距離台灣北方400公里的東海陳兵列陣，中俄聯合軍演今（24）日驚傳俄軍唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」失火，雖然俄國官媒聲稱只是輕微火災，仍引起周邊國家嚴重關切。

中共北部戰區海軍遼寧號航母編隊在日本以南海域行「遠海防禦」演練，日媒稱此為模擬打擊日本沖繩島；本月21日我釣魚台海域，又有中國海警2502艦艇編隊在我領海內巡航，以及「中俄海上聯合2022」軍演在浙江舟山至台山列島以東一帶海空域演練「近海防禦」。

美軍雷根號、尼米茲號雙航母，以圍堵的態勢在第二島鏈戰略部署，抵禦共軍遼寧號戰鬥群在第一島鏈外圍活動，中美軍事力量形成拉鋸戰。運油-20罕見助共軍轟-6航母打擊群延伸作戰半徑，演示在菲律賓海威懾、牽制關島美軍航母。然前者共軍擴大在亞太軍演，未聞火箭軍動向，不禁讓人疑慮。

12月21日中國大陸智庫「南海戰略態勢感知」網站罕見反應，當天美軍3架P-8A反潛巡邏機、1架E-3G預警機和1架RC-135V偵察機分別從嘉手納基地和克拉克基地起飛，在台海和南海進行頻繁的高強度偵察活動。

12月22日我國防部即時軍事動態公布，共機21日計有彩虹-4無人機1架，接近浙江與福建交界處之台灣海峽中線越線。另台灣海峽中線南端計有殲-16機21架次，在接近福建與廣東交界處之台灣西南國際空域、空警-500機2架、轟-6機4架、運油-20機1架、運-8反潛機等協同由廣東東南進入台灣西南國際空域過巴士海峽往西太平洋後折返；另1架空警-500機在東沙島東北之台灣西南國際空域活動。還有，許久未出現的直-9艦載反潛機1架次，亦在此區再次被我國軍偵獲。而轟-6機群大肆經巴士海峽往西太平洋奔襲，究竟所謂何事？亦引發中台美三方高度關注。

12月23日我國防部再次公布共機BZK-005無人偵察機與運-8反潛機各1架次，在接近福建與廣東交界處之台灣西南國際空域警巡，看似共軍恢復常態警巡。

首先觀察到，美軍雷根號（CVN-76）航母於8月初擔任美國眾議院議長裴洛西訪台護衛任務，8月19日返回橫須賀休整，9月12日再次離港執行南韓釜山、美韓聯合演習、10月在日本海，與日韓進行雙邊與三邊聯演；11月參與日本國際閱艦式、美日印澳四國在日本以南海域「馬拉巴爾2022」及美日「利劍」聯合軍演等任務至12月16日，可謂任務繁忙。因應這幾天共軍遼寧號戰鬥群在日本以南海域演訓，雷根號和勃克級飛彈驅逐艦「蕭普號」（DDG 86）恐怕無法好好的休假，必須隨時待命。

尼米茲（CVN-68）航母則於12月3日離開聖地牙哥，往太平洋航行，準備接替雷根號航母在西太平洋「印太戰略」部署。20日大陸南海戰略態勢感知推斷尼米茲航母可能在關島東北海域活動；從日本共同社報導，日本海上自衛隊P-1巡邏機與美海軍尼米茲航母號、空軍B-52戰略轟炸機，已於12月19日在小笠原諸島硫磺島以南至美屬關島的東側海空域實施聯合訓練。可見，美軍雙航母部署正值在第二島鏈的日本小笠原群島至關島，且與上情任務吻合。

其次，筆者發現近期中共北部戰區海軍遼寧號航母編隊所在的海空演訓區域，約與11月份美日印澳等軍事同盟進行「馬拉巴爾2022」、「利劍」等聯合演習海域相近。可見渠戰略目的，與這幾日中俄海軍在東海進行「海上聯合2022」聯演宗旨類同，加強共同（北部戰區與東部戰區）應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力。

再者，筆者依據近期中美軍事力量部署，初擬繪製後發現美軍雙航母等軍事力量部署有包圍與模擬抵禦中共北部戰區遼寧號航母編隊、甚至是共軍北部戰區3艘遠海編隊。中美雙方明顯各站一方，各自叫陣與示形，也看似彼此刻意節制，避免引發與擴大軍事衝突。

最後，我媒體12月21日報導，共軍遼寧艦航母編隊演訓期間，一艘護衛艦20日曾接近綠島44浬處，檢視共軍目前護衛艦主力為054A型護衛艦，該型艦可搭載直-9艦載反潛機，可執行海空反潛任務。此外，查知可搭載直-9機，還有052D/C型、現代級驅逐艦等作戰艦。

因此，從我國防部21日發現台灣西南國際海域又有直-9艦載反潛機出現，不排除共軍已經將8月初圍島鎖台軍演的禁航區五、六、甚至一至四區已劃設為共軍東部戰區的常態巡航區域。故五、六區將有部署054A型護衛艦、現代級（138）等大型驅逐艦在此區域聯合演訓合意；亦不排除對我中科院監視月底在綠島至蘭嶼一帶海空域進行飛彈試射有關，這方面我軍須綿密監控共軍海上動態，也防共軍情報偵測船抵近截收我飛彈射擊參數。

總結共軍動態，2架空警-500機出現，推斷共軍1架空警-500機伴隨轟-6機對海對地打擊群，對戰略轟炸打擊群進行攻擊與搜索指揮任務；後方之空警-500機1架，擔任作戰與空中特種機空中聯合一體化實戰演練之海空戰場預警與指揮通信中繼、運-8反潛機則擔任遠距水面與水下搜索。後方殲-16機群21架，可能含有殲-16電子支援任務，擔任後方待命協同打擊任務。直-9艦載反潛機，乃屬中大型作戰艦之配屬反潛機，可透過中大型作戰艦上數據通信指揮鏈路與空中預警機進行海空聯通情報傳遞。

轟-6機打擊群示向關島、轟-6機可掛載射程200公里以上至400公里之鷹擊12遠距攻船飛彈、專門打擊航母，根據大陸軍事專家曾指稱轟-6機如進行空中加油後，作戰半徑可達4000公里，而從廣東沿海至關島約3467公里。美軍雙航母雖形成對共軍遼寧號/16航母戰鬥群夾擊，但共軍4架轟-6機群協同特種機型不排除模擬打擊美海軍尼米茲航母戰鬥群，以反擊美軍。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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