緬甸華僑李國輝5年前在新北市分租公寓潑汽油縱火，造成9人慘死，歷審4度將李男判死，最高法院撤銷後，台灣高等法院更三審審結，將他判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

54歲李男來台逾20年並取得國籍，2016年他曾縱火遭判刑，沒想到他不知悔改，2017年11月，他因自認屢遭蘇姓男子等人在臉書嘲諷挑釁，且不滿室友陳姓同鄉等人，經常故意發出噪音騷擾，為求報復，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟，另有5人被燒傷。

新北地方法院一審至台灣高等法院更二審4度將李國輝判死，但遭最高法院撤銷發回。