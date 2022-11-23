圖為日本民眾在澀谷觀看直播。(美聯社)

2022世足賽再度爆冷，日本在0:1落後的情況下，連進兩球大逆轉，擊敗傳統強隊德國，消息傳回也讓日本民眾為之瘋狂，超過萬人擠爆澀谷站前的十字路口歡慶，網友也笑翻，直說明天沒有放假耶。

台灣時間23日晚間，世足賽上演德日大戰，日本門神權田修一上半場雖在禁區內犯規，讓德國龔多安罰踢破門，但多次撲救沒讓比分拉開，下半場靠堂安律、淺野拓磨兩位板凳暴徒進球，反以2比1氣走德國，寫下亞洲球隊連兩天氣走前世足冠軍的驚奇。

日媒《ANNnewsCH》直播中，日本民眾也為之瘋狂，澀谷十字路口瘋狂慶祝，每當行人號誌變成綠燈時，民眾就舉著國旗衝到路口中間高歌歡呼，現場出動了數百名警力維持交通，哨聲沒有停歇過，直到超過當地時間午夜12點，人潮仍未散去。

觀看直播的日本網友大喊：「日本最強」、「我們足球終於有希望了」、「奇蹟般的勝利」，但也有人忍不住吐槽：「我們不是阿拉伯，明天沒放假耶」、「完蛋，看來明天曠班的人會很多」、「這樣明天起得來嗎」。