美國聯準會14日結束今年最後一次利率會議，如市場預期升息2碼，至4.25%~4.5% 目標區間，中止連續四次大幅升息，也暗示終點利率將高於原先預期。根據最新的利率點陣圖，多數官員預估明年終點利率中位數可能達5.1%，即落在5%~5.25%區間，高於9月預測水平，目前看來2023年都將維持高利率，至2024年才有機會開始降息。

國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華表示，過去一段時間全球都在升息，對債券價格有所壓抑，本次會議Fed升息2碼，相較前幾次的激烈升息，似乎有逐漸放緩的跡象，對債券價格將有所激勵。過去經驗顯示，美債殖利率傾向持續走升至聯準會升息末段，因此預計2023上半年以前美債殖利率仍有上行空間，但後續則隨通膨與景氣走弱、Fed結束升息循環而回落。以長期投資角度來看，目前金融市場正在歷經較長時間的高利率環境，因此過去市場重股輕債的習性可能會出現結構性改變，而資產配置是投資人長期投資勝出的關鍵，債券資產會是目前不可或缺的投資配置。

回顧歷史資料，自2000年以來，當升息進入尾聲時，債券收益率會出現逐漸下行的現象，此時債券價格也有所回彈，如今升息步調趨緩，建議投資人可把握升息末段時機，參與未來債券價格回彈的資本利得空間。林盈華分析，隨通膨見頂與升息循環進入尾聲，後續若美債利率下行，長天期債券價格受惠幅度高，且長期配置所得的票息收益率相對高。由於明年景氣走向仍具不確定性，故建議投資人可關注高評級債券，如對於景氣下行抵禦能力較強的投資等級債。根據S&P Global報告指出，過去10年投資等級債違約機率僅0.01%，過去40年來長期平均違約率僅0.09%，且投資等級債鮮少直接違約，平均違約率遠低於非投資等級債，自2020年疫情爆發至今，投資等級債券未出現任何違約，顯示景氣下行風險的影響有限。