日本央行周二決定調高10年公債殖利率的上限至0.5%左右，由於日本擁有大量海外資產，是全球最大債權國，此舉引起全球市場震撼，亞股、美股期指瞬間跳水，日圓強彈3.8%，創下24年來最大單日漲幅。專家分析，日本此舉將有助於解決當地的能源危機，降低向外購買能源的成本壓力。

綜合外媒報導，由於日本長年以來維持超低利率，但今年俄烏戰爭爆發造成能源短缺，且各國央行激烈升息降低通膨，造成日圓快速貶值，在兩大因素影響下，日本能源商、電力公司的營運成本快速上升。

報導提到，日圓疲軟增加日本採購能源的預算，光是液化天然氣的進口價格就漲了兩倍以上，跟美元掛鉤時價格更是原本的3倍，種種狀況讓日本央行終於忍不住要調整政策。

日本能源經濟研究所（IEEJ）分析師Hiroshi Hashimoto表示，「近期日圓快速貶值，一定會傷害的天然氣及能源採購工作，所以政府必須積極調整措施，採購計畫也要隨時修正。」

日本央行此次雖然沒有調整利率政策，但在調高公債殖利率後，外界認為升息就在不遠處，先前也有專家推估，日本央行可能會趁著現任總裁黑田東彥任期在明年4月屆滿之際，換人時順勢結束負利率政策。