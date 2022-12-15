大陸中央政治局會議延續穩增長基調，強調大力提振市場信心，且清零政策立場軟化，「新十條」政策繼續降低疫情對經濟影響，支撐陸股延續10月底以來的修復行情，上證指數連六周收紅，近期外資券商紛紛看多A股，包括高盛、摩根士丹利、花旗、匯豐等機構，重申對陸股信心。

摩根士丹利11月上調陸股目標價，預計MSC中國指數到明年底將上漲14％。高盛維持對MSCI中國指數的超配評級，預計MSCI中國指數和滬深300指數，未來12個月回報率高達16％。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，隨著防疫政策優化和經濟政策定調陸續落地，預計全面修復行情，將從政策預期驅動階段步入觀察適應期，在經歷所有低位板塊輪漲後，市場開始轉向由業績驅動的第二階段行情。隨經濟的修復和復甦，預期明年大中華股市將迎來更好表現機會。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，12月初的中央政治局會議，一般為市場視為對中央經濟工作會議的基本定調及前瞻指引，這次會議繼續增力穩增長，強調加強政策協調配合，除貨幣、財政政策外，對於涉及安全、開放、反腐防風險等方面也較為關注。

結合防疫措施的優化、「新十條」落地繼續降低疫情對經濟影響，及前期針對地產領域的支持政策密集推出，當前政策環境對市場影響整體偏積極，預計中央經濟工作會議將有更加明確的穩增長政策表態。產業關注疫苗及加護病房設備相關類股，還有疫情防控不斷優化下的非必要消費板塊。