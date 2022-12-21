針對「中方是否有計劃進一步優化入境隔離措施」，外交部發言人今日表示，中方將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利。

中方外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，新冠疫情暴發近3年來，中方堅持統籌兼顧、合作共贏，率先在全球復工復產，積極推動高水平開放，通過快捷通道優化簽證政策，有序增加國際航班，簡化遠端防控措施等安排，便利人員往來，為維護全球產業鏈、供應鏈的穩定作出了重要貢獻。

有香港媒體今日引述消息稱，中方最快明年1月3日起放寬至「0＋3」，入境後不再須集中隔離。