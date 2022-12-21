本月7日，中國防疫政策大調整，祭出「新十條」，輕症居家隔離，跨省流動不需要核酸檢測陰性證明。20天前，中央政治局常委會才強調堅定不移貫徹「動態清零」，防疫政策為何一百八十度大轉彎，據分析，這與北京市委書記尹力主張「放開」有關。

星島日報分析，作為首都，北京這次「放開」走在前面，前天更公佈恢復內用，恢復舉辦各類賓館酒店會議、培訓，盡快復工復產。相信這與新任北京市委書記尹力的建議有關。尹力曾任世界衛生組織執委會副主席，國家衛健委副主任，是權威的公共衛生專家，深得中共領導人賞識和信任。

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光在環球時報年會的演講說，疫情上升速度非常快，甚至出乎公共衛生專家的預料。

曾光在演講也證實，「作為（放開）具體措施是北京市率先提出來的。北京市的同志觀點很明確，根據Omicron的最新特點，應把它當做一個普通的呼吸道傳染病來對待。」