持有國泰金控15.86％股權的萬寶開發現在又買下全家19.4％的股權，是否讓國泰踩產金分離紅線？金管會主委黃天牧16對此表示，這個只是大家的想法，我們還要再了解，「也不能說就是有，我們還要再了解一下實情。」

黃天牧16日出席台灣金融研訓院舉辦的菁業獎頒獎典禮，會後被媒體被問到國泰大股東萬寶買全家股票是否違反產金分離？黃天牧簡短地回應說，「這個只是大家的想法，我們還要再了解。」

金管會銀行局已表態，將檢視此交易案是否直接或間接波及金融業的健全經營，是否符合產金分離的精神。會先看萬寶開發如何投資全家，其投資架構、是否參與經營還是純投資？以及未來經營狀況？還有若全家出問題，是否連累國泰金的健全？將採「個案認定」。

銀行局表示，現行規範產金分離有三大規範，一是金控或銀行董事長和總經理不能擔任非金融機構的董總或職權相當之人；二是金控或銀行對單一非金融相關事業投資不得超過被投資公司資本的5％；三是握有金控或銀行10％股權，要事先經過金管會審查，檢視重點亦包括大股東是否符合產金分離。

但這次萬寶開發並沒有申請提高對國泰金的持股，只是額外去承接全家19.4％的股權，金管會就要檢視此動作是否波及國泰金的健全經營，要去檢視萬寶開發如何參與全家的投資，投資結果及投資架構為何，要採個案認定是否已有產金分離的疑慮。