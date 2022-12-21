金管會20日召開「本國銀行總經理第54次業務聯繫會議及表揚典禮」，主委黃天牧致詞時以世足賽為引言提出3點提醒，強調誠信比專業重要、制度內涵比形式外觀重要，且金融監理及風險管理要微觀也要宏觀，不能只見樹不見林。

此次會議由黃天牧親自主持，表揚辦理「中小企業放款」、「新南向政策目標國家授信」、「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」、「新創重點產業放款」、「公平待客原則」及熱心積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」等績優金融機構。

黃天牧致詞時，提出下列三點與各銀行負責人共勉。首先，黃天牧以世界盃足球賽為引言，以及數年前曾有調查顯示全球企業執行長離職原因約4成是道德操守問題，說明人品比球技重要，誠信也比專業重要。

黃天牧指出，支撐金融機構經營韌性的除了經濟資本，還有文化資本。負責人的道德操守影響組織文化，進而決定商業模式、薪酬制度及內部流程控制等，期許建構誠信經營文化。

其次，黃天牧強調制度內涵比形式外觀重要。他認為，一本書的評價取決於內容，而不在封面。金融機構形象包裝固然重要，但法遵、內控、風險管理等經營內涵才是長久之道，期許建立行穩致遠的制度。

最後，黃天牧提醒金融監理及風險管理要微觀也要宏觀，不能只見樹不見林。他指出，金融機構經營有傳染性風險，轉投資機構即使是非特許事業，若發生大量客訴爭議，仍可能影響母公司信譽。如鐵達尼號因各防水艙未封頂、焊接鋼板遇冰水碎裂崩解而沉沒，強調每個事業體及業務均應有足夠韌性。

金管會同時說明近期6點重要政策執行，請各銀行持續支持及配合辦理。包括：一、落實資訊系統安全防護措施。二、強化銀行風險控管、金融商品銷售管控及客戶權益保障措施。三、應依修正後「銀行業公司治理實務守則」訂定內部規範。

四、持續強化誠信企業文化及行為規範。五、持續推動形塑公平待客原則企業文化並落實執行，重視對行員宣導及教育訓練，鼓勵提出具創新性或有效性之措施或制度。六、持續發揮金融中介功能，支應企業資金需求。