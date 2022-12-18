義大利總理梅洛尼首次出席歐盟理事會，針對能源與移民這兩個議題發言。義大利關注的天然氣價格上限方案將於近日討論，移民議題可能在下一次高峰會中商議。

歐盟27國領袖15日在布魯塞爾舉行今年度最後一場歐盟理事會（European Council），這場高峰會歷時兩天。

義大利「新聞報」（La Stampa）今天報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）成了這次歐盟理事會的明星，各國媒體對她的關注超過法國或德國領袖。媒體也準備好採訪她在理事會期間將談到的議題，包括她與巴黎的關係、能源、移民、歐洲議會副議長受賄案等。

義大利「安莎通訊社」（ANSA）報導，在能源議題上，並未在天然氣價格上限做出決定，此次會議沒有進入技術細節，將在19日舉行的能源部長會議討論。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「需要找到有關天然氣降價機制的解決方案。」梅洛尼則表示，「相較於討論歐洲產業的全球競爭力，達成降價機制協議更費時」。她在峰會上提到，需在適當時機回應家計和企業單位不斷增長的能源需求。

在移民議題上，梅洛尼的看法和前總理德拉吉（Mario Draghi）看法一致，側重於責任和團結。梅洛尼說：「政府正將外交目標投射於地中海區，加強與北非和地中海國家的關係，並從根本結構面去解決能源與移民問題。移民同時牽涉諸多議題，但義大利會全力以赴。」

梅洛尼說，移民是複雜的議題，成員國有時會對此議題看法不同。各國可以有不同的看法，但重要的是歐盟必須發出政治信號及給予明確承諾。如有必要可為移民議題召開特別高峰會

義大利網路報Linkiesta報導，移民議題可能在明年2月舉行的歐盟領袖特別峰會中討論。

在歐盟理事會結束後，安莎通訊社報導，梅洛尼不像其他國家領袖一樣在會後召開記者會，也沒有接受記者提問與回應。（編輯：郭中翰）1111218