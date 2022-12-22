監察院長明早9時率領監察委員巡察行政院，監察院表示，行政院長蘇貞昌將與相關部會首長，簡報民國111年施政重點及預算執行情形；陳菊則綜合說明調查、彈劾、糾舉、糾正、審計結果，期使行政院重視監察院所提各項議題及意見，督促各部會進行研究改進，並列管追蹤，切實解決社會關注之問題，以符合人民期望。

監察院表示，這次巡察行政院，主要針對調查發現及社會關注的專案檢討議題提出詢問，其中7個常設委員會代表委員，針對「公共工程施工品質與管理查核機制之檢討」、「政府如何共同協力防範人頭帳戶之檢討」、「國有土地管理與活化之檢討」、「我國法令未能依循兩公約不歧視原則，平等適用於移工」、「移工父母的困境—失聯移工與黑戶寶寶」、「當前我軍備採購缺失之檢討」、「校園無障礙設施及相關法令、政策之檢討」。

監察院說，以及「政府改善道路安全成效之檢討」、「如何保障司法安置兒少的最佳利益」、「廢棄物流向與再利用管理－假『資源回收再利用』真傾倒廢棄物」、「花完6百億元真的就會找到最終處置場址嗎？」、「平埔族群正名案」、「私校教師權益問題之檢討案」等13個議題。

監察院指出，另4位委員，分別就「國有林盜伐案（山老鼠）」、「論台灣多元民族國家之建構：一個族群視角的詮釋與討論」、「莫拉克永久屋問題之檢討與改進」、「查處誇大不實食品廣告執行成效之檢討」等4個議題個別提出口頭詢問。

監察院表示，上述議題將由蘇院長及各相關部會首長就重點項目提出說明，也將在會後以書面詳實說明回復監察院。