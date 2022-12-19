高雄某宮廟18日舉行繞境，除了在路上大量施放鞭炮外，後頭的3台貨車上還載有滿滿的鞭炮等待施放，苓雅分局員警見狀上前制止，並與廟方溝通後，鞭炮才停止施放。廟方堆積鞭炮的行徑，警方依違反道路交通管理處罰條例開單告發，最重可吃上7200元罰鍰，後續項目將移請消防局、環保局裁處。

18日下午1時許高雄市某宮廟進行遶境活動，路邊設壇的行徑雖有申請路權，但迎神時卻施放大量的鞭炮，且共有3台貨車負責載運滿滿的鞭炮，等待施放。

警方到場時立即上前勸阻，要求停止繼續施放鞭炮，並要求後頭載運鞭炮的貨車停止前進，並將堆積的鞭炮卸下，雖廟方相當配合，但因堆積鞭炮已經違反道路交通管理處罰條例，因此警方也當場開單。

依照道路交通管理處罰條例第82條第1項第9款，可處1200元至2400元罰鍰，而3台載運鞭炮的貨車警方全都開罰，因此廟方恐吃上7200元罰鍰，其他違規行為警方也錄影蒐證後，移請消防局、環保局進行裁處。