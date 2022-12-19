國發會今（19）日頒發「政府服務獎」給地政司、賦稅署、警政署、台中榮總、台南市政府交通局、台北市公共運輸處等24個單位，行政院長蘇貞昌期許各部門提供服務時，別忘了要有溫度。

國發會頒發第五屆「政府服務獎」，蘇貞昌出席頒獎並致詞，他期許公務人員在工作崗位上要更加盡心盡力，一起加油，向得獎機關學習，提供民眾優質的服務時，別忘要有溫度，讓民眾感受「有政府會做事」。

他表示，在這個時代是需要運用智慧科技提升服務效能，但也不要忘記服務的溫度，希望政府機關可以學習便利超商不斷創新，提升服務品質，他也強調「人在公門好修行」，請大家一起加油，提供更好的服務。

國發會主委龔明鑫致詞時也指出，本屆「政府服務獎」中央與地方政府共有133個機關參加，得獎機關中有運用AI智慧醫療精準照顧，也有偏鄉遠距行動診所及小黃公車，滿足偏鄉對醫療及交通的需求，城市中也有提供太陽能智慧型公車站牌，讓民眾可以及時掌握公車到站時間。未來國發會將持續與所有公務夥伴共同努力，貼近民眾的需求，提供更有感覺、更有溫暖的服務。