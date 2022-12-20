台電苗栗區前往苗栗警分局頒贈破案獎金。（台電苗栗區提供／李京昇苗栗傳真）

台電苗栗區為感謝苗栗警方協助破獲電纜線失竊案，台電苗栗區處長邱華龍20日帶領團隊，前往苗栗縣警察局苗栗分局、通霄分局，頒發線路失竊破案獎金各12萬元，感謝警方全力查緝案件。

邱華龍說，因原物料價格高漲，銅製電纜淪為竊賊的下手目標，苗栗縣今年多起電纜線失竊案，失竊長度約1612公尺，不但影響民生用電，被竊的電線頭裸露或下垂亦可能導致感電事故

他表示，在警方積極加強查緝下，破獲15件導線失竊案件並移送法辦，成果豐碩，台電苗栗區處感謝警方鍥而不捨打擊犯罪的努力，並共同研討防範電纜線失竊的精進作為，持續打擊不法竊賊，以維護民眾用電及公共安全。

邱華龍說，他代表台電感謝苗栗警分局查緝今年4月銅鑼鄉興隆村及頭屋鄉中正街變壓器、電纜遭竊事件，也很感謝通霄分局查緝6月苑裡鎮田心里及通霄鎮烏眉里電纜遭竊事件。

台電苗栗區處說明，台電電纜之絞線中心股表面每10公分處有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，民眾、廠商和回收業者，可藉此分辨電纜是否為台電纜線，並判斷是否為宵小竊取不當贓物。

邱華龍提醒，電纜失竊不但影響用戶正常用電權益，也易導致民眾碰觸掉落電纜造成觸電危險。若民眾發現竊取電纜不當情事，請立即通報台電撥打1911或鄰近警察分局，共同維護用電安全及用電權益。