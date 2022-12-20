針對日前霧台黑熊遭獵殺事件，原住民族委員會強調此舉違反原住民族狩獵需求與傳統慣習，更是一個牴觸文化禁忌的脫序行為；原民會副主委鍾興華表示，該起事件是脫序的個人行為，未來原民會將持續與林務局合作，深化各族對於狩獵活動的傳統規範機制，並共同檢討修訂相關法規，避免再次發生過度侵犯、干擾野生動物的行為。

原民會指出，憲法雖保障原住民族狩獵權，但仍應遵守原住民族的狩獵文化核心價值，原住民族各族均有基於其傳統信仰而代代相傳的各種狩獵禁忌，從而有效節制狩獵行為，因此保障原住民族依其傳統規範實踐其狩獵文化，與生態保護可相互平衡。

針對原住民狩獵活動的傳統規範機制，身為布農族的鍾興華也分享族內的相關禁忌以及處罰；他表示，布農族的神話以及傳統習慣中，視黑熊是一種富有智慧、比人類強壯的生物，因此布農族不會獵殺黑熊，但若是有族人誤殺，該人未來就會被禁止參與狩獵活動。

為了遵循、傳承部落逐漸消失的狩獵文化，農委會林務局與原民會近年輔導成立了12個獵人協會，例如嘉義縣阿里山鄉鄒族人成立「嘉義縣鄒族獵人協會」，透過訂定狩獵自治自律公約、要求會員遵守傳統獵德（einu），自律守護傳統領域內的自然環境多樣性，更突顯在狩獵自主管理試辦計畫之成果基礎上，國家公權力能夠與原住民族獵人一同落實復振傳統規範， 並可透過狩獵活動進行物種監測、環境調查等工作，實際上更能保護環境與生態。

原民會指出，未來將偕同農委會，在兼顧原住民族狩獵文化權利及確保野生動物保育的前提下，與原住民族部落及野保團體等各界人士，共同檢討修訂原住民族狩獵相關法規，以提出符合原住民族傳統文化精神且有效的管理模式，落實大法官釋憲精神。