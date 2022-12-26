據新華社報導，在「愛國衛生運動」開展70週年之際，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平作出重要指示指出，70年來，在中共黨的領導下，愛國衛生運動堅持以人民健康為中心，堅持預防為主，為改變城鄉環境衛生面貌、有效應對重大傳染病疫情、提升社會健康治理水平發揮了重要作用。希望大陸全國愛國衛生戰線的同志們始終堅守初心使命，傳承發揚優良傳統，豐富工作內涵，創新工作方式方法，為加快推進健康中國建設作出新的貢獻。

習近平強調，當前，中國新冠疫情防控面臨新形勢新任務，要更加有針對性地開展愛國衛生運動，充分發揮愛國衛生運動的組織優勢和群眾動員優勢，引導廣大人民群眾主動學習健康知識，掌握健康技能，養成良好的個人衛生習慣，踐行文明健康的生活方式，用千千萬萬個文明健康小環境築牢疫情防控社會大防線，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。

大陸國務院總理李克強作出批示指出，愛國衛生運動70年來，開展了卓有成效的群眾性衛生活動，為保障人民健康發揮了重要作用，是一項重大惠民工程。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持預防為主，創新機制和工作方式，深入推進城鄉環境衛生治理，扎實開展健康教育和促進，為健康中國建設作出新貢獻。當前新冠疫情防控優化調整措施在有序推進落實，要發揮優勢，調動各方面科學防控積極性。各級政府要進一步加大工作力度，切實保障群眾就醫和防疫用品需求，守護人民生命安全和身體健康。

報導稱，愛國衛生運動是中共把群眾路線運用於衛生防病工作的成功實踐。70年來，愛國衛生運動始終堅持黨委領導、政府主導、多部門協作、全社會參與，堅持「大衛生、大健康」理念，突出源頭治理，取得明顯成效。