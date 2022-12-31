大陸央視新聞12月31日報導，大陸新修訂《鐵路旅客運輸規程》將於2023年1月1日起施行，明確實行車票實名制情況下，兒童旅客以年齡劃分優惠標準。年滿6周歲且未滿14周歲的兒童應當購買兒童優惠票；年滿14周歲，應當購買全價票。

2023年1月1日起，北京市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、河南省、廣東省、四川省、陝西省等10個省（市）將開展養老保險公司商業養老金業務試點，試點期限暫定一年。

2023年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」。依據《傳染病防治法》，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區。依據國境衛生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

大陸國務院聯防聯控機制發佈中外人員往來暫行措施，2023年1月8日起，來中人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來中；不再對入境人員實施全員核酸檢測；分階段增加國際客運航班數量，有序恢復中國公民出境旅遊。

2023年1月8日起，大陸移民管理局優化移民管理政策措施，有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽證。

《大陸基本醫療保險跨省異地就醫直接結算經辦規程》2023年1月1日起實施，明確參保人員完成異地就醫備案後，在備案地開通的所有跨省聯網定點醫療機構均可享受住院費用跨省直接結算服務。

大陸《違法違規使用醫療保障基金舉報獎勵辦法》2023年1月1日起施行，明確把針對所有違法違規使用醫保基金行為的舉報納入獎勵範圍。同時將獎勵金額上限由10萬元（人民幣，下同，約合新台幣43.5萬元）提升至20萬元，並設置了最低200元的獎勵金額下限。

根據大陸藥監局關於實施藥品註冊申請電子申報的公告，自2023年1月1日起，申請人提交的藥監局審評審批藥品註冊申請以及審評過程中補充資料等，調整為以電子形式提交申報資料，申請人無需提交紙質申報資料。

2023年1月1日起，中國將對咖啡機等1020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。2023年7月1日起，將對62項資訊技術產品的最惠國稅率實施第八步降稅。

大陸工信部、網信辦進一步規範移動智慧終端機應用軟體預置行為。2023年1月1日起，生產企業應確保移動智慧終端機中除基本功能軟體外的預置應用軟體均可卸載，並提供安全便捷的卸載方式供使用者選擇。

各地方政府方面：

《上海市婦女權益保障條例》2023年1月1日起施行，明確禁止就業歧視，將性別歧視行為納入勞動保障監察範圍；明確對家庭暴力行為處置，把預防和制止家庭暴力工作納入各地區、各單位平安建設工作範圍。

《海西蒙古族藏族自治州冷湖天文觀測環境保護條例》2023年1月1日起實施，明確在青海冷湖天文觀測環境暗夜保護核心區內，嚴格控制光源種類和亮度，所有戶外固定夜間照明設施的照射方向應當低於水平線向下30度。

新修訂的《深圳經濟特區醫療條例》在大陸首次將患者「臨終決定權」—「生前預囑」寫入地方性法規，於2023年1月1日施行，其中明確，醫療機構在患者不可治癒的傷病末期或者臨終時實施醫療措施，應當尊重患者的「生前預囑」。