緯軟(4953)2022年12月營收雖然受到大陸疫情嚴峻的影響，仍達7.09億元，月減0.4％，年增17％；第4季單季營收20.9億元，2022年全年營收達79.5億元，不僅連續8個季度創下單季營收歷史新高，全年業績更同步攀峰，連續兩年年增超過2成。

緯軟2022年每月均以雙位數年增幅度穩步成長，在3月站穩6億元後，9月首次突破7億元大關，12月大陸疫情衝擊，但仍達7.09億元。緯軟近年深耕大陸高科技及互聯網龍頭企業，指標客戶群持續穩定挹注收入；此外，2022年公司在新能源市場的開拓也有豐碩的成果，客戶家數及收入倍增。在科技及新能源雙引擎的推動下，第4季單季合併營收20.9億元，季增1％，年增20％，達成每季都改寫新高的佳績，並推升全年合併營收至79.5億元，年增29％。

惟受春節假期及大陸疫情影響，第1季營收受到抑制，第2季營運表現可望回到成長軌道。展望2023年，公司持審慎樂觀的態度，將以獲利穩健成長為目標，持續深耕現有的大客戶及拓展潛在市場，維持健康的現金流，強化企業長期的競爭力。