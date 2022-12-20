路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)正在走訪前線城市巴赫穆特 (Bakhmut)，慰勞持續奮戰的士兵，頒勳授獎。

烏克蘭總統府辦公室表示，在澤倫斯基訪問巴赫穆特之前，當地最近幾個星期發生了好幾場最激烈的戰鬥，但是烏克蘭的守軍仍然牢固的穩定住陣地，屢屢擊退俄軍的攻勢，最近幾天砲火暫息，於是總統把握時間，前往此處會見了幾位前絈指揮官，並且向士兵們頒發代表榮譽的獎項。他停留時間不長，大約一小時後就離開。

President @ZelenskyyUa visited Bakhmut and presented awards to our Defenders.



📹: FREEDOM pic.twitter.com/unTr8ZQRso — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 20, 2022

澤倫斯基在此時前往巴赫穆特，可能意味著俄軍的攻勢已經停止。在2月24日戰爭爆發後，澤倫斯基總是在每個戰區的戰鬥平息後，立即前往當地視察宣慰守軍。在哈爾科夫反擊戰告捷後，他立即前往哈爾科夫；同樣的，俄軍主動撤出刻松首府(Kherson)後，他也前往當地慰勞。如今他現身在巴赫穆特，也就是烏克蘭軍方已認定俄軍至少在短期內無法再對當地投射砲火。