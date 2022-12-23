2月俄烏戰爭爆發之際，普丁以「軍事入侵行動」為名辯解，但他在週四一場演說疑似口誤，表示「我們的目標是結束這場『戰爭』」。突如其來的誠實引起各大外媒爭相報導，不過美國官員認為，「戰爭」一詞應該是不小心說錯。

綜合《新聞週刊》、美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄軍自2月24日入侵烏克蘭期間，克宮對外聲稱僅是一樁「軍事入侵行動」，直言我方非常嚴正看待「戰爭」的說法，認為這有違法律，並將任何有關謠言視為假消息。有專家指出，此舉一方面是某種控制衝突的描述，也是定義其成功的方式。即便俄軍殘暴行徑接連被揭露，但至今10個月仍將軍事入侵掛在嘴邊。

俄國總統昨日(22)告訴台下記者:「我們的目標並非轉動軍事對立的飛輪，而是結束這場戰爭。」

還說，「我方將持續努力，從未放棄談判，遲早雙方都會坐下來好好達成協議」。

反對派人士聽聞後暴怒，因戰爭初期普丁簽署一項法令，凡任何有意傳播關於入侵的假消息者將被定罪，面臨罰款及最高15年刑期；截至10月，已有多達5千起行政案件，而被判處監禁則有100多例。

早前該國議員戈里諾夫(Alexei Gorinov)因在公開場合為戰死沙場的人默哀片刻，此後遭判7年有期徒刑。引來反對派領袖兼社運人士阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）發推文諷刺，「既然普丁公開說了這場『戰爭』，那要麼釋放戈里諾夫、要麼把國家領導人送進吃牢飯7年。」

CNN電視主播柯林斯(Kaitlan Collins)援引一位匿名美國官員的評論，表示「考慮他(普丁)的言論背景，認為戰爭一說可能是口誤」。