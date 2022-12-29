總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，二等兵月薪由6510元一次調至20320元。一份最新的軍事頻道網路民調指出，有85％的民眾「支持兵役延長，自己越強大，才能越安全」，僅有4％的民眾認為「不支持，現在的兵役挺好」，引發討論。

YouTube軍事頻道《探索時分 · 周子定》28日對於「台灣恢復一年兵役期，改革訓練內容，提高兵役薪水至26307元，你支持這次兵役改革嗎？」進行了網路民調，截至28日23時，已有近1萬人進行投票，有85％的民眾表示「支持。自己越強大，才能越安全」、有4％的民眾表示「不支持。現在的兵役挺好」、另有11％的民眾則認為「不確定，我來看結果」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「國防是全民義務，不只是年輕人的事，希望政府也讓有了年紀的我們知道，該如何備戰，該如何支持國防，該如何在這件事也出一份心力。台灣早該全民皆兵了」、「全民當兵才是正路！不論男女，18歲都要服兵役，一年就最基本要求。自己家園自己保護，難道還相信美國大兵會來為你犧牲嗎？」、「支持，自己家園，國家，自己救」、「和平，就是你比別人更強大」。