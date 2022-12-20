日本銀（央）行周二公布最新決策，政策利率目標雖維持不變，但將10年期公債殖利率的交易區間，從零利率的上下各0.25個百分點擴大至0.5個百分點，意外的鷹派調整被視為日銀扭轉寬鬆政策的開端。日股聞訊跳水，日圓與日債殖利率則急漲。

日銀政策立場疑轉鷹，引爆日股拋售賣壓，日經225指數終場重挫逾650點或2.5％，收在26,568點。日圓兌美元急升至132.42日圓，大漲4.46日圓或3.3％，並創四個月來新高。10年期公債殖利率一度飆至0.46％，逼近日銀新設交易區間的上限。

日銀總裁黑田東彥任期將於明年4月屆滿，市場原本預期黑田卸任前日銀都將按兵不動，包括殖利率曲線控管（YCC）也不會進行調整。

日銀周二公布決策，雖然殖利率目標維持不變，但將10年期公債殖利率允許交易區間從原本的零利率上下各0.25個百分點，擴大為上下各0.5個百分點。

黑田在會後記者會上表示，「今天新舉措的用意是改善市場功能，藉此協助強化央行貨幣寬鬆的效果。因此這並不是升息，也絕不是將評估可能放棄YCC，或是寬鬆政策將退場。」

黑田同時還強調，日銀暫時無意再進一步擴大10年期公債殖利率交易區間。

日銀並宣布將擴大購債，每月購債規模從之前的7.3兆日圓加碼至9兆日圓（675億美元），暗示最新的決策只是現行超寬鬆貨幣政策的微調，而非寬鬆退場。

道富銀行東京分行經理若林德廣指出，「日銀今天新決策的策略是試水溫，測試市場的反應。」

新加坡銀行貨幣策略師沈茂雄也表示，「日銀擴大日債殖利率交易區間，宣布時點比我預期來得早，外界不免會揣測接下來是否就是貨幣政策正常化。」

三菱日聯摩根士丹利證券策略師六車治美則指出，「日銀已邁出貨幣寬鬆退場的一小步。」