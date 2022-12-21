推特（Twitter）用戶果斷表決認為全球首富馬斯克應該辭任推特執行長後，馬斯克暗示將對跟政策有關的投票祭出限制，僅限「藍勾勾」付費用戶參與。

路透社報導，有一名推特藍勾勾（Twitter Blue）用戶發文說，應該只有這項認證服務的用戶才可以參與針對公司政策的表決。馬斯克（Elon Musk）回應說，「好主意，推特會作出這樣的改變」，不過沒有提到改變何時生效。

馬斯克昨天在推特上發起民調，詢問粉絲他是否該辭任推特執行長，他還強調，「我將遵守這次民意調查的結果」。

投票結果顯示，約有57.5%的粉絲認為他應辭職，42.5%則支持他繼續留任。不過馬斯克同樣沒有表示，一旦粉絲表決要他辭去執行長，他何時會付諸行動。他也沒有提出接班人選。

推特本月稍早重新推出藍勾勾付費訂閱服務，給予官方認證的個人帳號藍色勾勾；金勾勾、灰勾勾則分別給予官方認證的企業和政府帳號。

訂閱新服務的用戶可編輯推文、上傳1080p影片，若以網頁訂購月費8美元，透過蘋果iOS訂購則為每月11美元。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111220