美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克承諾未來兩年他不會再賣特斯拉持股，受此激勵，特斯拉周四盤後股價反彈漲1.3%，稍早前一度漲3%。

在周四一般交易時段，特斯拉股價大跌8.88%，收在125.35美元。根據官網資訊，到年底前，特斯拉在美國交付的Model 3和Model Y將提供高達7,500美元的折扣，較先前的3,750美元折扣提高一倍，並將為這些車輛提供10,000英里的免費超級充電服務。市場認為這恰恰印證了電動車需求疲弱，迫使特斯拉大打折扣以提振銷量和挽救第四季業績。

投資人擔心電動車需求持續減弱，以及對馬斯克在收購社群媒體推特後無法專注於特斯拉的營運和持續出脫特斯拉股票感到擔憂，使特斯拉股價跌跌不休，今年以來股價和市值已經腰斬，市值在跌破5000億美元大關後持續下探，截至周四只剩約3928億美元。

特斯拉執行長馬斯克周四在Twitter Spaces語音聊天室表示，大概兩年內他都不會再賣出任何特斯拉股票。不過，他也提到他預期經濟將在2023年陷入「嚴重衰退」，對大件商品的需求將下滑。

馬斯克表示：「我不會再賣股票，我不知道到什麼時候為止，大概是這兩年，明年絕對不會賣，而後年也可能不會賣」。

不過，馬斯克此前也曾經允諾不會再賣特斯拉股票，但之後卻一直賣。上周馬斯克又揭露賣出價值36億美元的特斯拉股票，自去年年底以來，他總共賣出價值逼近400億美元的特斯拉持股，特斯拉的股價也創下了兩年多來的低點。

對於自己賣股一事，馬斯克表示：「我需要賣出一些股票，來確保隨時有可用的銀彈應對最壞的情況」。他並表示，特斯拉董事會對股票回購抱持開放態度，但這將取決於經濟衰退的程度。