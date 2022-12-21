半導體產業在市場一片保守悲觀中，出現樂觀聲音，前瑞銀亞太區半導體首席分析師、騰旭投資投資長的程正樺以三面向切入，包括美國利率、大陸解封以及烏俄戰爭等，也認為現階段IC設計客戶庫存極低，後續若有急單到，將復甦可期。

面對半導體景氣，程正樺表示，大多數市場已反映明年景氣衰退利空，明年半導體將走向科技復甦題材，加上現階段IC設計客戶的庫存量極低，最後就等待何時有急單到，將可以帶動復甦動能。

程正樺對於半導體景氣持樂觀態度，其主要是以三面向切入，包括美國利率政策從升息到降息、大陸的解封後的經濟重啟，以及俄烏戰爭可能紓解，雖然企業獲利仍處於下修循環中，但相信底部已經不遠，預期就是落在明年首季，且其中高達9成IC設計谷底會落在首季，已經見到本益比回升，他也強調，明年電子業主要題材就是復甦，在庫存修正結束，有蘋果眼鏡新品帶動，大陸景氣復甦和華為5G手機有望復活等題材。

至於談到後續是否會有金融危機發生，程正樺回應，總經環境沒有金融危機的訊號，像是公司債利差、各國貨幣缺美元的情況、Fed太鷹派下美國公債流動性都已緩解。