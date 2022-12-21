台中市長盧秀燕小內閣名單出爐，府內人士表示，此次名單兼具「重用女性、青年世代與鞏固中台灣區域治理」考量，有計畫性增加女性局處長、提拔年輕時代、帶動區域整體發展，組建團隊唯一考量是做好城市治理，不是政治考量。

府內人士指出，呼應盧秀燕競選期間提出的「女力崛起，女力挺台灣」主張，這次台中市府小內閣，包括邀請長期爭取兒童福利的前立委王育敏出任台中市副市長在內，女性首長大幅增加。

此外，府內人士表示，此次盧秀燕小內閣還著手培育藍營執政團隊班底，包含台北市議員徐巧芯丈夫、網路溫度計前總編輯劉彥澧也出任研考會主委，除提拔原本團隊內的優秀青年幕僚，更引入各界專業青秀來台中打拚。

府內人士指出，盧秀燕新團隊有許多台中人返鄉服務，其中多名局處首長有彰化、南投治理經驗，加上原市府副發言人卓宜姿轉任雲林縣新聞處長、原地政局專委何憲棋將接新竹市地政處長，凸顯盧團隊人才共享、推動區域共榮理念。

將出任台中市副市長的王育敏，稍早也表示，因未來將專心在市政工作，已請辭國民黨副秘書長職務。