台中市政府環保局為加強宣導餐飲業空氣污染防制設施規範，將管理辦法內容納入新版「台中市餐飲油煙防制宣導手冊」，並首創「台中市餐飲油煙異味查核作業指引」，透過傳統稽查手段輔以科學儀器，提升業者自主維護改善，讓整體陳情案件數從去年到今下降13.5％。

環保局表示，行政院環境保護署去年8月24日修訂「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」，台中市政府環保局針對新設及既設的列管大型餐飲業場所分批進行稽查及輔導，並依法列管172家營業面積達1000平方公尺以上或300位座位數以上且產生油煙的餐飲業者，應負起維護管理責任，以落實油煙汙染管制。

環保局代理局長陳宏益表示，餐飲業油煙異味陳情是民眾關注焦點，若餐飲業油煙未經妥善處理，易引起周遭居民陳情，因此台中首創「台中市餐飲油煙異味查核作業指引」，將油煙污染防制設施分為三部分，並訂定基準值，包含集氣系統檢測、排放管末檢測及周界異味檢測，藉由污染防制設施體檢方式盤查是否符合上述指引，也主動提供業者行政輔導與協助，促使業者善盡維護管理責任，進而減少民眾陳情及油煙汙染。

陳宏益說明，環保局近年已積極輔導餐飲業者落實空汙防制管理工作，透過手持式儀器對汙染排放情形進行初步診斷，提升業者自主維護改善，以降低環境汙染與民眾陳情次數，從去年至今，台中市整體陳情案件數下降幅度達13.5％，顯示正常操作空汙防制設施及落實檢查維護管理，確實可有效改善油煙汙染。

環保局進一步說明，今年度迄今，環保局已盤查列管餐飲業者計100多家次，並查獲4家業者違反管理辦法規定，共裁處75萬元，希望餐飲業者都能善盡油煙或異味汙染防制的義務，環保局將持續進行輔導，針對屢次陳情且造成環境汙染的對象也會加強稽查，守護市民健康。