萬寶龍（Montblanc）自1992年起每年都會推出「藝術贊助系列」書寫工具，向人類史上推動藝術、打造文化遺產的重要歷史人物致敬，今年，萬寶龍向英國維多利亞女王和艾爾伯特親王致敬，並同步推出「Montblanc藝術贊助系列30週年紀念展」，展出歷年來的作品，即起先後在新光三越台中中港店、台南新天地巡迴展出。

萬寶龍藝術贊助系列致敬拿破崙限量款4810鋼筆，10萬4800元。（Montblanc提供）

為了慶祝藝術贊助系列問世30周年，萬寶龍德國總部特別空運23只限量筆款來台展出，除了今年致敬維多利亞與亞伯特夫婦的新作品，還有拿破崙、蒙特蘇馬一世、羅馬皇帝哈德良等，讓藏家得以一覽30年來的藝術薈萃，機會十分難得。

萬寶龍藝術贊助系列展覽展出藝術家Nabil Nezzar以鋼筆創作的插圖，描繪藝術贊助人維多利亞女王與亞伯特親王。（Montblanc提供）

展覽也結合藝術畫作，除了展出書寫工具，萬寶龍還邀藝術家兼插畫家Nabil Nezzar創作了一系以鋼筆創作的畫作，讓筆具更添藝術品味，描繪藝術贊助人對人類藝術史上的重要貢獻，包括龐巴度夫人、洪保德、史坦威、貝佳斯、蒙特蘇馬、維多利亞女王與艾爾伯特親王等，讓書寫工具更添藝術品味。