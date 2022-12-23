六福(2705)旅遊集團今（23）日應邀召開線上法說，集團表示，雖然國境已正式解封，但國際商務客回流數量還不多，因此仍積極爭取國旅客群，預期台北六福萬怡酒店第四季營運仍會有不錯表現，明年上半年營運狀況亦可望優於疫情時水準。

六福旅遊集團擁有飯店、遊樂、零售等事業，飯店事業包括台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福居及改建中的六福客棧。遊樂事業則有六福村主題遊樂園和六福水樂園，其中六福村每年入園總人數長期稱冠國內遊樂園。

受惠暑期旺季及國旅補助助攻，六福2022年第三季營運顯著轉盈，合併營收5.94億元，季增達2.02倍、年增達1.61倍，創近2年高點，稅後淨利0.39億元、每股盈餘0.21元，分創近8年、近11年同期高點。

累計六福前三季合併營收11.1億元、年增達48.16％，營業虧損2.55億元，但虧損年減達51.77％，為近4年同期最佳。雖因補助減少致使業外虧損增加拖累，使稅後虧損3.52億元，但虧損幅度年減達35.87％，每股虧損1.84元。

六福前11月自結合併營收14.84億元、年增達41.18％。展望後市，六福發言人盧贊宇表示，台北六福萬怡酒店過去以國外商務客為主，雖然第四季邊境正式解封，但商務客仍習慣透過遠距視訊會議，且外商適逢年底長假，目前來台商務客回流還不多。

盧贊宇指出，六福萬怡仍積極爭取國旅客群，在積極掌握客群下，雖然尚未恢復疫情前水準，但10～11月住房率及平均房價（ADR）均持續提升、回升至近3年高點，表現符合預期目標區間內，對下半年營收表現維持樂觀看待。

至於2023年展望，盧贊宇認為，明年首季飯店仍以爭取國旅客群為主，隨著南港展覽館各項活動如期舉辦，有望挹注上半年住房業務表現。餐飲業務近期營收及成長動能均呈現好轉方向趨勢，以目前國旅業務爭取狀況，營運狀況將優於疫情期間。

而進行危老改建的「起家厝」六福客棧，六福表示，自4月開始拆除後，已於10月正式動土興建，目前正在進行地下室工程，興建工期預計4年，將打造為地下6層、地上21層的六福酒店式商辦，目前均如期進行中、預計2026年完工。