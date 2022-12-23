歷經10月、11月，台、美股市底部快速反彈上漲，12月以來台股上下波動。投信法人指出，年底前為外資放長假期間，股價大漲、大跌的機率低，將由內資的作帳行情與做夢行情主導盤勢，中小型股的表現相對看好，呈現電子與傳產股的輪動行情。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，進入年底聖誕及新年長假，外資左右盤勢的力道趨緩，轉向內資主導行情，大盤可能呈現區間整理格局，電子、半導體業持續庫存調整，且庫存調整速度較緩，景氣衰退疑慮下，對盤勢的影響中性謹慎看待。

不過，若拉長至全年台股行情看法，第一金投信認為，有機會呈現逐季攀升走勢，2023年各季度影響台股表現的觀察因素中，第一季可能為明年全年股價的相對低檔區；第二季開始，則可留意除權息行情，加上庫存去化近尾聲，企業獲利動能可望重啟。

下半年各項利多更值得期待，第三季為蘋果年度新機發佈時間點，另外，也將步入電子業傳統旺季，年底美國則可能再度回到降息寬鬆的討論，加上2024年1月總統大選進入倒數計時，市場資金行情、正面氛圍相對可期。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，2023年關注重點在於高利率對於經濟的影響，以及在何種條件才能啟動降息循環。從官方態度來看，明年上半年大致有2～3碼升息空間，之後將關注相關就業數據與薪資變動率而定。目前電子產業進入年底旺季，加上經濟逐漸解封，台股相對美股位置仍低，仍有落後補漲空間。