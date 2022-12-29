行政院今日舉行院會，卻未邀六都市長，新北市長侯友宜表示，疫情來了後，沒有接到通知，不過中央、地方合作不單是透過行政院會，還有很多其他方式並肩作戰，唯有中央、地方同心齊力，國家才會進步，地方才會繁榮。

另對美麗島電子報日前公布民調，侯友宜信任指數超過70點，國民黨主席朱立倫則只有30餘點，侯友宜今天被問到此事時表示，每一個人擔任角色不同，大家團結為國為民好好做事情。