美國國會今天通過1.7兆美元（新台幣52.275兆元）年度開支法案，包含450億美元用於援助烏克蘭，以及選舉法改革措施以避免去年國會大廈攻擊事件再度發生。

法新社報導，聯邦眾議院在23日午夜期限數小時前，以225票對201票通過這項開支法案，讓美國聯邦政府得以持續運作。聯邦參議院昨天已表決通過這項法案。

這項規模龐大的法案涵蓋聯邦政府日常管理幾乎所有方面支出，包括執法、制定外交政策和管理軍隊等。（譯者：徐睿承）1111224