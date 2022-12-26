外資年底休長假，台股由內資及集團股主導，據統計，在上市28大類股中，漲幅前七大類股全數由傳產股包辦，漲幅多在0.7％～2％之間，包括生技、觀光、汽車、電機機械、塑膠、貿易百貨、造紙等，同時電子類股指數多在盤下震盪，成交值比重掉到四成以下。

台股今天因電子股少了外資買賣盤，成交值急速萎縮，到近12點，上市電子類股成交值只有約300億元，成交值占比只有38％左右，低於四成，可能為近1年半新低；另外，若收盤成交值未明顯放大，估計將創下2019年初、近4年來新低。

中小型中低價電子股包括同泰、隴華等今天逆勢奔上漲停，另外康控-KY、安集、亞翔、科風、毅嘉、全訊、凌群等，今天股價都上漲3％～5％以上，但盤面上有晟銘電、創意、力銘、晶心科、伊雲谷等跌2％～3％以上。

另外，電子重量級指標股聯發科跌1％、股王大立光小跌低於1％、鴻海及台達電在平盤附近游走，台積電及中華電則多推持紅盤格局，力挺台股封關前行情維持在一定穩定格局。

台積電今天價穩量縮，到午盤12點過後，成交量只有6,000多張，估計今天午盤過後若沒有特別買盤進場，成交量恐不到1萬張。