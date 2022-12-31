夫妻吵架難免，日本一名人夫在推特分享自己和妻子吵架後，隔天中午打開愛妻準備的「創意便當」，逗趣畫面讓他瞬間哭笑不得，照片曝光後引發熱議，網友們紛紛留言大讚人妻的創意點子，笑稱「回家前記得買甜點」。

根據日本媒體「grape」報導，一名日本網友在推特分享一張逗趣照片，只見畫面中，一個白色便當盒內裝了一副筷子，但除了筷子外，並沒有其他食材，而旁邊的筷子盒裡，反倒是裝滿了米飯、黑芝麻及一顆酸梅，原PO也在貼文寫下「這是夫妻吵架後第二天的便當」。

據了解，這名網友每天都會帶妻子所做的愛心便當，日前某天晚上他和妻子發生爭吵，儘管如此，妻子隔天依然幫他準備便當，但當原PO中午打開便當準備享用時，才發現妻子給他的意外「驚喜」，其中表達了妻子的溫柔、俏皮和憤怒的混合情緒。

對原PO來說，這是一頓艱難的午餐，不過卻是一頓讓網友大笑的一餐，網友們紛紛大讚人妻的創意點子，「你的妻子太有品味了」、「真是太厲害了！雖然很失禮但真的超爆笑」、「好想知道你的妻子在做便當時的反應」、「這是原諒的信息，你的妻子肯定帶著微笑在做，這個便當太棒了！」、「光是想像怎麼吃的畫面就笑出來」、「回家前記得買甜點」。