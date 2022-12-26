台中銀(2812)今（26）日召開線上法說，受惠升息效益，2022年前三季營運穩健成長、獲利創同期新高，資產品質亦維持較佳水準。未來將在兼顧業務發展、風險管控、法遵及資安前提下，持續致力擴增資產及營運量以強化競爭力，並持續拓展國際市場、擴大金融版圖。

台中銀2022年前三季合併淨收益111.5億元、年增11.75％，稅後淨利39.45億元、年增10.6％，雙創同期新高，每股盈餘0.83元。其中，台中銀本體稅後淨利37.22億元、年增17.52％，子公司稅後淨利2.23億元、年減44.25％，主因資本市場動盪使台中銀證券獲利下滑。

台中銀受惠升息效益，前三季合併利息淨收益80.15億元、年增達15.97％。手續費淨收益25.23億元、年增1.45％。其他淨收益6.11億元、年增5.52％。合併資本適足率（BIS）15.48％、第一類資本比率13.5％。

台中銀截至第三季存款餘額6954億元，季增7.33％、年增3.88％，總存放比降至73.3％。放款餘額5094億元，季增0.37％、年增8.06％，其中消金放款2654億元、較去年底增加6.42％，企金放款2440億元、較去年底增加3.52％。

台中銀截至第三季總存放利差1.97％，較第二季1.99％略降、優於去年同期1.74％。淨利差（NIM）續升至1.39％，使資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）升至0.68％、8.2％，優於去年底0.64％、7.94％及同期0.65％、8.09％。

台中銀截至第三季逾放金額7.03億元，季減0.14％、年減達38.12％，逾放比維持0.14％，呆帳覆蓋率908.14％，雖低於第二季1048.19％、仍優於去年同期560.64％，維持近年較佳水準。可擔保放款84.45％，其中不動產擔保76.82％，資產品質維持近期水準。

台中銀近年持續拓展海外市場，馬來西亞除已設立納閩分行及吉隆坡行銷服務處外，再設立檳城及亞庇行銷服務處，並向越南主管機關申設胡志明市代表人辦事處。同時，亦與美國大陸銀行（American Continental Bank）簽署收購合約，盼獲准後成為海外地區發展平台。

展望後市，台中銀未來10年以深耕台灣、布局海外，發展成全球化的國際性商業銀行為下重要策略，將在兼顧業務發展、風險管控、法遵及資安前提下，持續致力擴增資產及營運量以強化競爭力，並持續深耕國際市場、擴大金融版圖。