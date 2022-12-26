111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組12強複賽26日首場外卡賽，南湖高中、宜蘭高中上半場分數咬得緊，由宜中1分小幅領先進入下半場，第3節南湖投進3記三分球，打出單節23比9攻勢，奠定雙位數保險，末節更是有領先到20分，終場南湖78比60收下勝利，27日下午1點20分和泰山高中對壘，希望搭上8強列車。

外卡賽先過第一關後，南湖教練黃昶珽表示，複賽在分組循環賽5場表現沒預期好，例如對成功高中該贏未贏，對三重商工獲勝，但勝分也沒達到目標分數，在和這兩隊戰績同為1勝4敗比較對戰及勝負分差後落到分組第五，只能尋求外卡賽突圍，也提醒球員心理建設要做好，既然面對外卡賽，就先把今天的勝利盡力搶下，再拚明天。

對於和泰山高中爭奪8強席次，黃昶珽認為雙方從暑假盃賽交手次數也不多，對於泰山也是有點陌生，面對最後一場生死割喉戰，球員比賽心態很重要，希望延續今天的積極，繼續強勢面對泰山這場硬仗。

南湖此役3名球員得分、籃板「雙十」，高二後衛丁羿21分、12籃板、7助攻數據全面，林璿霆16分、11籃板，中鋒葉哲綸11分、13籃板；宜中以游又恩24分最高，全隊僅他得分上雙位數，吳佳祐、郭垣里各抓下11籃板、10籃板。