獨行俠明星控衛東契奇（Luka Doncic）再度寫下神蹟，主場面對尼克砍下60分、21籃板及10次助攻的超級大三元，率領獨行俠克服第4節讀秒階段落後9分的劣勢，到了延長賽再打出11比6攻勢終結比賽，終場獨行俠以126比121逆轉擊敗尼克，東契奇也成為自七六人球星哈登（James Harden）後，首位拿下60分大三元的球員，同時外帶20顆以上籃板的大三元更是史上首見。

今年球季轉戰尼克的布朗生（Jalen Brunson）因傷無緣面對老東家，巴瑞特（R.J. Barrett）本場出賽沒多久又遭遇食指挫傷提前退出比賽，不過尼克還是打出了好狀態，前三節打完以92比82領先獨行俠。

末節尼克表現糟糕，儘管在比賽結束前44秒握有9分領先，但獨行俠靠著東契奇獨拿6分以及伍德（Christian Wood）、丁維迪（Spencer Dinwiddie）各1顆三分球贊助，成功以115比115將比賽帶進延長賽，此時的東契奇已經砍下53分，創下個人本季新高。

60 PTS

21 REB

10 AST



Luka Doncic is the first player EVER in NBA history to record 60+ PTS, 20+ REB, and 10+ AST in a game.



Historic. pic.twitter.com/ik8MdBYbFR — NBA (@NBA) December 28, 2022

氣勢已經來到高峰的獨行俠，靠著東契奇的罰球攻下分數後，就沒有再落後給尼克過，東契奇延長賽攻進7分，創下職業生涯新高的60分及21籃板，另外還有10次助攻，成為NBA歷史上第2位能砍下60分大三元的球員，也是獨行俠隊史首位單場得分來到60分的球星，同時也與張伯倫（Wilt Chamberlain）、貝勒（Elgin Baylor）齊名，成為史上第3位單場至少50分、20籃板完成大三元的球員。