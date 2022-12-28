STAT. SHEET.



Tonight, Russ tied Detlef Schrempf’s record for most triple-doubles off the bench in league history. pic.twitter.com/2iVaYXh5gf — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 28, 2022

湖人球星韋斯布魯克（Russell Westbrook）不愧是「大三元製造機」，即使退出先發陣容，他仍在湖人129比110戰勝魔術的比賽中繳出15分、13籃板、13助攻，追平另一個罕見紀錄。根據美媒ESPN數據網統計，韋斯布魯克是1970年以來最多次以替補身分摘得大三元的球員（3次）！

韋斯布魯克菜鳥球季就是雷霆主力球員，本季首度轉為替補，生涯累積3場「板凳大三元」，追平德國名將施倫夫（Detlef Schrempf）的紀錄。施倫夫兩度獲選年度最佳第六人，反而是在30歲後才開始改打先發。相較之下韋斯布魯克本季才轉為替補但適應得很快，他賽後說：「我是個籃球員，我何時何地都是無所不能，我被要求做什麼就會一直做下去，直到被改變為止。」

生涯兩度以替補摘得大三元的除了這兩人，還有名人堂球星「滑翔人」崔斯勒（Clyde Drexler），崔斯勒早年在拓荒者的前3個球季是在先發與板凳之間輪替。ESPN提到1970年是因為這季開始在計分板上標註先發球員，不過根據湖人官方推特，韋斯布魯克確定就是史上最多次「板凳大三元」的球員。

湖人隊友詹姆斯（LeBron James）特別讚賞韋斯布魯克的籃板能力，儘管面對身材比較高大的魔術，湖人仍在韋斯布魯克的貢獻之下搶到更多的籃板（46比37），同時止住了近期4連敗。