ESPN Sources: All-Star guard James Harden is seriously considering a return to the Houston Rockets in free agency this July -- if he decides against a new deal with the Philadelphia 76ers: https://t.co/ZqJGIL1ZeP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 25, 2022

「大鬍子」哈登26日貢獻29分、13助攻，搭配恩比德35分、8籃板，攜手幫助七六人在耶誕大戰以119比112逆轉擊退地主尼克，勇奪8連勝，不過《ESPN》權威記者沃納洛斯基賽前爆料哈登正在考慮重返休士頓打球，也讓哈登賽後不禁反駁，「我在費城很開心！」

沃神在這場耶誕大戰開打前夕，突然爆料哈登假如無法在明年7月跟七六人達成續約協議，他會認真考慮重返火箭打球，因為哈登今年休兵期只跟七六人簽下兩年6800萬美元合約，第2年是球員選項，哈登確實可在明年夏天跳脫合約成為自由球員。

沃神強調因為哈登對於休士頓社區、生活方式與家庭仍具吸引力，就算他跟七六人高層(總裁莫瑞)關係密切，且跟恩比德之間的合作效率很高，卻跟恩比德、七六人總教練瑞弗斯始終維持工作上的合作關係，況且明年夏天火箭也有足夠薪資空間。

哈登雖在賽前不願回應重返休士頓謠言，卻在賽後表示，「我在費城打球，我們打得很出色，我不知道這爆料從何而來，但我很開心在這打球，我們也打很好，還會越來越好。在這裡盡可能贏下總冠軍，這是我的目標，我今年會努力去做我們都希望做到的事。」