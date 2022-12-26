受到鋼價走跌影響，中鋼（2002）連續三個月虧損。中鋼26日公布11月份合併稅前淨損為27.67億元、月減91％左右，創今年來單月最大虧損；累計前11月合併稅前盈餘為262.32億元、年減67％，法人估計，每股稅前盈餘約1.66元。

中鋼表示，雖然集團鋼鐵事業群11月份鋼品銷量較前一個月增加3.3萬公噸，但前11月銷量較去年同期大減166萬公噸，再加上鋼價下跌，導致獲利大減影響。