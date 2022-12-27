億光(2393)發展策略著重於利基型產品(如Mini LED、不可見光、車用產品)，有助於避開低價競爭並提升營運體質。但受到終端需求走弱影響，加上供應鏈去化庫存，今年第四季至明年第一季營運動能續降，且無匯兌利益挹注，預估2023年整體獲利受壓。而大陸疫情嚴峻，億光董事長葉寅夫表示，因公司管制得宜，在大陸的確診率仍算較低，生產都還很正常。營運相對同業有撐，股價表現不俗，周二收漲1%，收復月線。

因終端消費性產品需求減弱 ，供應鏈開始去化庫存；庫存去化將延續至明年第一季或明年第二季，持續影響相關產品出貨表現。法人預估，今年第四季營收46.04億元，季減3.63%。獲利能力方面，因受匯率、子公司清算等因素影響，法人預估，毛利率下降至27.79%，營業利益季減19.45%。因業外較無匯兌利益挹注，預估稅後純益2.27億元，季減46.52%，ESP為0.51元。

受到農曆春節假期影響，工作天數相對短少，且大陸疫情爆發之影響將延續明年第一季上半旬，法人預估，明年第一季營收43.12億元，季減6.35%。因營收規模下滑，且需求不振將影響產品ASP表現，預估毛利率下降至26.66%，營業利益季減27.36%。考量業外、稅率變動有限，預估稅後純益1.69億元，季減25.31%，EPS為0.38元。

億光產品策略著重於工控、綠能等相關應用，不可見光產品營收有機會雙位數增長，車載背光出貨可望顯著提升帶動整體背光營收表現持平。雖消費性電子終端市場需求不佳，但受惠於車用產品帶動，預估消費性電子及手機營收表現持平。而照明產品營收將持續下降。

法人預估，明年營收203.80億元，年增1.72%，獲利能力方面，保守預估匯率影響，且終端市場需求疲弱將影響產品ASP表現，毛利率估略降至27.54%。因公司持續控管營業費用，預估營業利益年增7.28%。考量業外較無匯兌利益挹注且稅率平穩，預估稅後純益13.22億元，年減12.42%，EPS 2.98元。