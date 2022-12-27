中華高協今日公布明年杭州亞運男子培訓隊名單。(中華高協提供)

中華民國高爾夫協會為厚植國家高爾夫亞運培訓隊實力以及為 2022杭州亞運做準備，2023年培訓梯隊經111年度於東華球場冬季賽4回合的賽事，選出2023年國家培訓隊12名選手，期盼這支代表隊能在明年杭州亞運會上摘金奪銀。

男子代表隊選手分別是蘇晉弘、陳季群、林士軒、郭時雨、陳佑宇、吳丞軒。女子隊選手則有黃亭瑄、洪阡瑋、陳俋儒、廖信淳、張婷諭、吳純葳。

在疫情逐漸消緩的狀態下，明年度賽事基本皆已陸續開放各國選手參賽，為凝聚戰力本會亦安排了國家培訓隊參加已開放的國際賽事，並全體移至訓練基地集中訓練。除了基礎訓練以外也透過賽事以賽代訓，維持高爾夫競技戰力之水準。

中華民國高爾夫協會王政松在授證典禮上提到國家隊未來的國內訓練計畫內容，將維持安排頂尖的職業選手帶著後輩選手們一起一邊比賽一邊討論戰術。每一天都會由不同的職業選手帶領著下場擊球，讓每一位職業選手都可以分享不同的自身經驗並且傳承給年輕選手們，並且也讓國家隊選手在大賽前都能接受集中訓練，讓選手維持最佳狀態出賽。

王政松表示，將會用所有能給予選手的資源培育選手，期待選手們在不管是國內比賽還是國際舞台都能發光發熱。同時中華高協投入的中長程計畫：「重返榮耀-高爾夫六年振興計畫」當中有針對高爾夫競技所提出的規劃，協會也針對高爾夫訓練場地在做密切的籌措，未來除了給亞運培訓隊使用外，也可以讓國家隊培訓隊員作為訓練基地使用。希望藉高爾夫六年振興計畫逐步由基層訓練一路到最頂尖的國際賽事，達到養成的效果與競技的巔峰。