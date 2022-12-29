國際桌球總會(ITTF)公布年終各單項世界排名，中國大陸獨佔男單、女單與女雙三項榜首，樊振東更是連續3年稱霸世界球王，台灣好手鄭怡靜／林昀儒則是穩居混雙世界第一，放眼明年杭州亞運將面臨對岸、日本與印度組合的強力對抗。

中國大陸不愧是世界桌壇霸主，樊振東以7700分積分遙遙領先排名第二的日本選手張本智和多達3150分，馬龍和王楚欽分居三、四名，林昀儒排名第八。

女單是大陸選手的天下，孫穎莎摘下世界球后頭銜，陳夢、王曼昱、王藝迪緊追在後，日本伊藤美誠與早田希娜以極大差距位居五、六。

日本組合宇田幸矢／戶上隼輔高居男雙榜首，陳建安／莊智淵位列第6；孫穎莎／王曼昱在女雙組人無人能敵；台灣好手鄭怡靜／林昀儒在混雙項目以4620分領先對岸王楚欽／孫穎莎，高居第一。

2023年重頭戲杭州亞運，還有WTT大滿貫賽，中國大陸除了在男雙項目稍嫌劣勢外，其他四個項目都極具競爭力，鄭／林在亞運混雙賽勢必會遭遇大陸、日本與印度組合的強力對抗。