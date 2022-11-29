近年來有個新崛起受到大眾喜愛的影音媒體平台，那就是Podcast，這次很榮幸應台灣名專欄作家及主持人吳淡如的邀請，參加Apple Podcast人生實用商學院這個節目，跟聽眾朋友們一起聊一聊台灣運彩，今天也利用這個機會來跟大家分享一下。

「吳淡如人生實用商學院」運彩專訪

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

Podcast是創作者將錄製的音訊或影音透過網路上傳至平臺後，由聽眾或觀眾透過軟體下載檔案進行收聽或觀賞的一種新興節目，目前大家常用的Podcast平臺有Apple Podcast、Google Podcast、 Spotify及Firstory等。「吳淡如人生實用商學院」是國內知名的Podcast節目，聽眾族群相當的多，累積收聽已超過4,000萬人次，主要以商學院的理性分析，分享實用知識，以淺顯易懂的比喻說明人生問題，節目的Slogan為「命只有一條，你的固定成本是你的身體，你的機會成本，是你的時間，人生充滿選擇，吳淡如實用商學院，希望你做出最適選擇，而不是完美選擇。」

台灣運彩總經理林博泰。（台灣運彩）

真的非常感謝吳淡如主持人在訪談過程之中，跟大家介紹每買100元台灣運彩就有10元會自動挹注到國家「運動發展基金」的公益性質，至今8年多來大家透過台灣運彩的購買累積挹注「運動發展基金」的金額已超過300多億，對我們台灣的運動發展有相當大的幫助，最顯著的成效就是黃金計畫的成功，在2020東京奧運中華健兒奪下2金4銀6銅的歷史佳績，也特別跟大家分享近期舉重國手陳玟卉、游泳健將台灣蝶王王冠閎、空手道小清新文姿云以及桌球國民金孫林昀儒等4位拍攝「謝謝你們 和我一起打進世界」的系列影片，選手們透過影片感謝大家的支持外，也希望讓更多的人可以知道，透過運彩的購買，是可以為國家體育發展盡一份心力。

吳淡如運彩專訪

這次專訪的內容歡迎大家下載收聽，同時也希望喜歡運彩的朋友們也會喜歡「吳淡如人生實用商學院」，都能在人生的道路上做出最適的選擇。